Несколько нидерландских клуба будут судиться с федерацией

Новости спорта:АЗ и лидеры Первой лиги недовольны таким решением

Сразу четыре клуба будут судиться с Королевским нидерландским футбольным союзом из-за досрочного завершения сезона.

Недовольство решение вызвало у АЗ, который делил первое место с "Аяксом" и считает, что мог бы побороться за чемпионство. Также и "Утрехт", который не попал в еврокубки из-за того, что отстал на три очка от "Виллем II". Последние провели на один матч больше.

Судится готовы и лидеры Второй лиги "Камбуур" и "Де Граафсхап", которые не получат повышение по решению федерации, а значит их усилия в сезоне были напрасными, сообщает De Telegraph.

Напомним, что правительство Нидерландов отменило все массовые мероприятия в стране до 1 сентября.