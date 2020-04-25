Французский футболист помещен в искусственную кому после заражения коронавирусом

Новости спорта:Состояние француза стабильно.

Полузащитник Монпелье Жуниор Самбия был помещен в искусственную кому после заражения коронавирусом.

Его состояние оценивается как стабильное. Самбия стал первым футболистом из Лиги 1, сдавшим положительный тест на COVID-19.

"По состоянию на пятницу его состояние стабильное. Оно не ухудшилось и не улучшилось", — рассказал агент француза Фредерик Гуэрра.

"Это непросто. Он уважал правила карантина. Наверное, заразился во время покупок".

"Три дня он испытывал сильную диаррею. Во вторник обратился в больницу. Я связался с ним, когда он был на внутривенной терапии. Он тогда получил отрицательный тест на COVID-19".

"В среду он планировал выписаться, но его состояние ухудшилось из-за осложнений с легкими. Он дважды менял больницы до того, как его поместили в кому".

Самбия проводит второй сезон в Монпелье, куда перебрался летом 2018 года из французского Ньора.

В нынешнем сезоне Жуниор забил гол и отдал результативную передачу в 22 матчах Монпелье во всех турнирах.

Из-за пандемии COVID-19 чемпионат Франции был приостановлен. В мае местная Лига 1 планирует начать медосмотр игроков перед потенциальным возобновлением матчей.