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Президент Лацио решительно выступил за возобновление Серии А

Президент Лацио решительно выступил за возобновление Серии А
09:25 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Клаудио Лотито настаивает на доигрывании текущего сезона чемпионата Италии.

Президент Лацио Клаудио Лотито присоединился к ряду функционеров, выступающих за обязательное возобновление итальянской Серии А, которая взяла бессрочную паузу из-за пандемии коронавируса.

"Мы сейчас говорим не о нашей борьбе (в турнирной таблице — прим. ред.). Мы говорим о последствиях, которые могут произойти, если сезон отменят".

"Те, кто выступает против возобновления Серии А, явно не знают, о чем говорят. Футбол — это индустрия, в которой крутятся большие деньги, а оборот превышает 1,2 млрд. Поэтому мы должны учитывать все возможные последствия".

"Я надеюсь, что моя команда продолжит выступления с того места, где мы остановились, с той же решимостью и желанием достичь определенных целей", — приводит слова Лотито Football Italia со ссылкой на TG Regione.

Испанским клубам грозят техническим поражением, если они откажутся играть

Напомним, после 26 туров Серии А Лацио занимает вторую позицию в турнирной таблице, отставая от лидирующего Ювентуса всего на одно очко.

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ФК Лацио, Серия А, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Клаудио Лотито.
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