Роналду хочет отработать свой контракт в Юве до конца

Новости спорта:Португалец Криштиану Роналду намерен отработать свой контракт.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду пообещал руководству клуба никуда не уходить вплоть до истечения соглашения. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, 35-летний португалец намерен до конца отработать свой контракт с туринской командой, который рассчитан до лета 2022 года.

Утверждается, что у Роналду сложились хорошие взаимоотношения с представителями "старой синьоры", которые и в период пандемии коронавируса часто связываются с ним и беспокоятся о его здоровье.

Звездному португальцу нравится серьезный подход клуба к любому делу, поэтому в ближайшем будущем задумываться о смене клубной прописки он не собирается.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вновь нарушил правила карантина, устроив вечеринку на 20 человек.