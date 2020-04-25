ФА предъявила обвинения игроку Тоттенхэма за перепалку с фанатом

Новости спорта:Полузащитник Тоттенхэма должен ответить до 8 мая.

Хавбек Тоттенхэма Эрик Дайер получил официальные обвинения от футбольной ассоциации из-за инцидента, который случился в матче Кубка Англии против Норвича (1:1, 2:3 по пенальти).

"Эрику Дайеру предъявлены обвинения в нарушении правила футбольной ассоциации, а именно Е3. Он обвиняется в том, что его действия после завершения игры были неподобающими и/или угрожающими", — цитирует заявление ФА ВВС.

Полузащитник сборной Англии пробрался на трибуну и пытался добраться до одного из болельщиков, чтобы "разобраться" с ним за оскорбления младшего брата Дайера.

Тоттенхэм на момент приостановки чемпионата занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от топ-4 на семь очков.