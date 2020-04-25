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Стерлинг хочет заполучить в свою коллекцию футболку Месси

Стерлинг хочет заполучить в свою коллекцию футболку Месси
13:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Англичанин признался, что коллекционирует джерси звезд мирового футбола.

Вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг, несмотря на свой звездный статус, коллекционирует футболки соперников, с которыми он встречался на футбольном поле. Англичанин надеется, что в будущем у него получится обменяться футболками с капитаном Барселоны Лионелем Месси.

"Есть только одна футболка, которую я действительно хочу — Лионеля Месси. Когда мы играли в Барселоне, я обменялся майками с Неймаром. Это была первая футболка, которую попросил именно я".

"Когда я закончу с футболом и обживусь в каком-нибудь доме, я надеюсь, в моей коллекции будет много футболок. Я выберу свои любимые, а затем обустрою собственную комнату с трофеями и футболками", — рассказал Стерлинг в интервью BBC.

Испанским клубам грозят техническим поражением, если они откажутся играть

Напомним, ранее Рахим Стерлинг признался, что до сих пор испытывает симпатию к Ливерпулю, который он покинул в 2015 году.

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ФК Барселона, ФК Манчестер Сити, Лионель Месси, Футбол, Рахим Стерлинг, Новости футбола.
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