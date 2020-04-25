Пятов: Луческу воспитывал бразильцев

Новости спорта:Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов рассказал об отношении Мирчи Луческу к бразильцам.

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал об отношении Мирчи Луческу к бразильцам.

"Он воспитывал бразильцев. Бразильцы при нем росли. Он знал, что они находятся в другой стране. К ним нужна мягкость в подходе. Он был как папа, который защищал везде. Такого нам как легионерам нигде не сделают, ни в той же Бразилии, ни в любой точке мира.

А у него любовь была к бразильцам. Но говорить, правильно это или не правильно, если мы воспитываем футболистов, продаем за 50 миллионов, люди уходят в топ-клубы. Значит, наверное, не стоит говорить, что у Луческу неправильный подход.

Он давал всем шанс. Да, у нас в атаке были бразильцы, но оборона была чисто из украинцев", – сказал Пятов.