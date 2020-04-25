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Пятов: Луческу воспитывал бразильцев

Пятов: Луческу воспитывал бразильцев
14:35 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов рассказал об отношении Мирчи Луческу к бразильцам.

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал об отношении Мирчи Луческу к бразильцам. 

"Он воспитывал бразильцев. Бразильцы при нем росли. Он знал, что они находятся в другой стране. К ним нужна мягкость в подходе. Он был как папа, который защищал везде. Такого нам как легионерам нигде не сделают, ни в той же Бразилии, ни в любой точке мира. 

А у него любовь была к бразильцам. Но говорить, правильно это или не правильно, если мы воспитываем футболистов, продаем за 50 миллионов, люди уходят в топ-клубы. Значит, наверное, не стоит говорить, что у Луческу неправильный подход. 

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Он давал всем шанс. Да, у нас в атаке были бразильцы, но оборона была чисто из украинцев", – сказал Пятов. 

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ФК Шахтер, Футбол, Андрей Пятов, Новости футбола.
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