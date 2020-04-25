Чемпионат Польши по футболу возобновится в мае

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр спорта страны Данутой Дмовской провели совместную пресс-конференцию, на которой сообщили, что до конца мая возобновится первенство Экстраклясы — сообщил официальный сайт элитной лиги Польши.
Уже разработан план возвращения после карантина:
03-04 мая — тесты всех игроков и сотрудников клубов;
04 мая — начало тренировок в группах по несколько человек;
10 мая — командные тренировки;
27-28 мая — тесты всех игроков, сотрудников и судей;
29-31 мая — проведение матчей 27-го тура чемпионата (без зрителей);
18-19 июля — завершение чемпионата.
Единственная оговорка: этот план может быть изменен, если в стране ухудшится эпидемиологическая ситуация.
После 26-ти туров в чемпионате Польши лидирует варшавская Легия, опережающая на 8 очков Пяст и на 9 — Краковию, Шленск и Лех.