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Наполи поднял цену на Фабиана Руиса до €100 миллионов

Наполи поднял цену на Фабиана Руиса до €100 миллионов
15:22 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Спрос на испанского полузащитника позволяет неаполитанцам диктовать условия.

Наполи не согласится продать полузащитника Фабиана Руиса менее, чем за 100 миллионов евро — сообщила La Repubblica.

Ранее сообщалось, что "партенопеи" снизили цену на испанца сначала до 80 миллионов, а потом даже до 60-ти, однако после того, как помимо Реала, давно мечтающего о Руисе, полузащитником национальной сборной (6 матчей, 1 гол) заинтересовались еще и Барселона, Манчестер Сити, Ливерпуль и Бавария, хозяин Наполи Аурелио Де Лаурентис посчитал глупостью не воспользоваться моментом.

24-летний воспитанник Бетиса выступал за первую команду "зелено-белых" (60 матчей во всех турнирах, 3 гола), Эльче (аренда, 18, 1) и Наполи (72, 10).

Ранее сообщалось, что Рома проявляет интерес к вингеру Наполи.

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ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Фабиан Руис.
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