Моуринью звонил Менье, чтобы убедить защитника ПСЖ перейти в Тоттенхэм

Правый защитник ПСЖ Тома Менье настолько нужен тренеру Тоттенхэма Жозе Моуринью, что португалец сам позвонил игроку, чтобы убедить его присоединиться ко "шпорам", сообщает L'Equipe.
Подписание 28-летнего игрока является привлекательным вариантом для Тоттенхэма еще и потому, что летом он станет свободным агентом. Продлевать контракт с ПСЖ Тома не намерен.
В нынешнем сезоне Менье сыграл в 28 матчах во всех турнирах за парижан. Он выступал за клуб с 2016 года, когда перешел туда из Брюгге.
В Тоттенхэме Менье нужно будет конкурировать с еще одним экс-игроком ПСЖ Сержем Орье. Ивуариец сыграл практически во всех матчах "шпор" под руководством Жозе Моуриньо, однако склонен попадать в скандалы – так, недавно он во второй раз нарушил карантин. В этот раз Серж потренировался с еще одним игроком лондонцев Мусса Сиссоко.