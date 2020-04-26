Камерунский полузащитник близок к переходу в Реал

Новости спорта:Футболист может сменить прописку уже летом.

Полузащитник сборной Камеруна и Вилярреала Андре-Франк Замбо-Ангисса может пополнить ряды мадридского Реала. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в услугах футболиста заинтересован Зинедин Зидан, так как коуч планирует укрепить среднюю линию поля.

К слову, 24-летний футболист может обойтись Реалу не так дорого. Его стоимость портал Transfermarkt оценивает в 20 миллионов евро, а права на футболиста принадлежат английскому Фулхэму.

В текущем сезоне Замбо-Ангисса провел за "субмарину" 28 матчей, в которых сумел забить один гол и отдал один голевой пас. Также Андре-Франк может закрыть позицию защитника.