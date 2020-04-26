"Тито навсегда": Месси почтил память умершего от рака Вилановы (Фото)

Новости спорта:Аргентинец Лионель Месси посвятил тренеру пост в Instagram.

Нападающий Барселоны Лионель Месси опубликовал фото бывшего главного тренера "сине-гранатовых" Тито Вилановы, скончавшегося в апреле 2014 года.

Футболист выложил в своем Instagram фото, на котором запечатлен Виланова, стоящий на стадионе "Камп Ноу". На трибунах арены висит баннер с надписью "Тито навсегда".

Напомним, что Тито Виланова скончался 25 апреля 2014 года в возрасте 45 лет из-за онкологического заболевания. Специалист тренировал Барселону с 2012 по 2013 год, завоевав с командой титул чемпиона Испании.

Фото: Инстаграм Месси