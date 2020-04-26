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Футболист Эвертона устроил "дикую" вечеринку во время карантина

Футболист Эвертона устроил "дикую" вечеринку во время карантина
10:12 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Итальянец Мойзе Кин повел себя безответственно во время карантина.

Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин привел в ярость свой клуб, устроив вечеринку дома, несмотря на режим самоизоляции.

Пренебрегая правилами, установленными клубом и британскими властями в связи с пандемией коронавируса, Кин организовал вечеринку в своем доме в Чешире. Мойзе пригласил на мероприятие своих друзей и девушек из эскортного агентства.

Изданию Daily Star удалось раздобыть фото и видео, которые 20-летний игрок сборной Италии лично снимал и отправлял в закрытую группу в Snapchat.

"Очевидно, Мойзе и его друзья думали, что к ним не относятся те же правила, что и к остальной стране. Эта вечеринка была абсолютно дикой и продолжалась до утра", — сообщил изданию близкий к игроку источник.

Такое поведение Кина привело в ярость боссов мерсисайдского клуба. "Ириски" публично осудили действия Мойзе.

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"Клуб выразил игроку свое глубокое разочарование и дал четко понять, что подобные действия являются абсолютно неприемлемыми", — гласит заявление "Эвертона".

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Вечеринка, ФК Эвертон, Мойзе Кин, Самоізоляція.
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