Тренер сборной Бельгии заступился за Лукаку

Новости спорта:Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заступился за своего соотечественника.

Роберто Мартинес считает, что некоторые болельщики слишком пристально обращают внимание на неудачные моменты в игре Ромелу Лукаку.

"У умников всегда есть умение выдвигать на первый план то, что игрок не получил или не сделал. У него были феноменальные сезоны в Эвертоне, но в тот момент, когда он ушел в Манчестер Юнайтед, было такое чувство, что все собираются обращать внимание только на момент, когда Ром не забьет.

Это было удивительно для меня, потому что Лукаку обладает выдающимися качествами. Он забивает голы. Это его работа, и это он делает лучше всего", — приводит слова Лукаку The Times.

Напомним, ранее Лукаку заявил, что не собирается возвращаться в чемпионат Англии.