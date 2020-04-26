Форвард сборной Украины расстался с женой после 10 лет совместной жизни

Новости спорта:Пара приняла решение расстаться.

Супруга нападающего сборной Украины и турецкого Кайсериспора Артема Кравца Анна в своем Instagram-аккаунте призналась о расставании с мужем.

"Долго думала писать ли этот пост... Еще несколько месяцев назад мы с Артемом решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась.

Мы остаемся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение к друг другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга.

Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины. Все банально, без ссор и грязи... Просто пришло время пойти разными путями", - заявила девушка.

Стоит отметить, что Артем и Анна Кравец сыграли свадьбу в 2010 году. Пара растит двоих сыновей.