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Форвард сборной Украины расстался с женой после 10 лет совместной жизни

Форвард сборной Украины расстался с женой после 10 лет совместной жизни
12:26 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Пара приняла решение расстаться.

Супруга нападающего сборной Украины и турецкого Кайсериспора Артема Кравца Анна в своем Instagram-аккаунте призналась о расставании с мужем.

"Долго думала писать ли этот пост... Еще несколько месяцев назад мы с Артемом решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась.

Мы остаемся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение к друг другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга.

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Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины. Все банально, без ссор и грязи... Просто пришло время пойти разными путями", - заявила девушка.

 
 
 
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Долго думала писать ли этот пост... Ещё несколько месяцев назад мы с Артёмом решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаёмся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение к друг другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга! Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины) Все банально, без ссор и грязи... просто пришло время пойти разными путями

Публикация от Anna Kravets (@annakravets_)

Стоит отметить, что Артем и Анна Кравец сыграли свадьбу в 2010 году. Пара растит двоих сыновей.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Артем Кравец, Анна Кравец.
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