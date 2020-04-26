Милан нашел альтернативу Ибрагимовичу в Реале

Нападающий мадридского Реала Лука Йович заинтересовал Милан, который рассматривает серба в качестве потенциальной замены для шведа Златана Ибрагимовича.
В то же время, руководство Реала не спешит расставаться со своим форвардом, которого хочет сохранить и предоставит ему шанс.
Нынешнее соглашение Златана Ибрагимовича с Миланом заканчивается нынешним летом. Сейчас он из-за пандемии коронавируса находится в Швеции и даже забил за Хаммарбю в товарищеском матче.
В текущем сезоне Лука Йович провел 24 матча во всех турнирах за мадридский клуб, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.
Чемпионаты Италии и Испании приостановлены из-за пандемии коронавируса.