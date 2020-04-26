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Милан нашел альтернативу Ибрагимовичу в Реале

Милан нашел альтернативу Ибрагимовичу в Реале
12:31 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Реал пока не желает отпускать Луку Йовича.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович заинтересовал Милан, который рассматривает серба в качестве потенциальной замены для шведа Златана Ибрагимовича.

В то же время, руководство Реала не спешит расставаться со своим форвардом, которого хочет сохранить и предоставит ему шанс.

Нынешнее соглашение Златана Ибрагимовича с Миланом заканчивается нынешним летом. Сейчас он из-за пандемии коронавируса находится в Швеции и даже забил за Хаммарбю в товарищеском матче.

В текущем сезоне Лука Йович провел 24 матча во всех турнирах за мадридский клуб, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.

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Чемпионаты Италии и Испании приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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ФК Реал, ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Лука Йович.
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