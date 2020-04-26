Игрок Аталанты: Не могу спать ночью из пандемии

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13:44 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Бразилец Рафаэл Толой прокомментировал успехи итальянского клуба.

Защитник Аталанты Рафаэл Толой поделился своим мнением о результатах команды в этом сезоне и высказался за продолжение сезона в Серии А.

"Мы заслуживаем наших нынешних результатов, мы собственными силами пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, а команда, которая верит в свои силы, может добиться любой цели.

Я очень огорчен всем происходящим, никто даже не мог представить такого. Не могу спать ночью, так как думаю об этой ситуации.

Мне кажется, что правильно продолжать сезон, конечно, со всеми необходимыми предосторожностями. Футбол – это радость и страсть, он поможет всем немного расслабиться", – приводит слова Толоя портал Football Italia.

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В текущем сезоне Толой провел 28 поединков в футболке "черно-синих", отличившись одним голом и шестью ассистами.

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ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Рафаэл Толой.
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