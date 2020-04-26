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Заря отказалась идти на уступки Крузейро в вопросе трансфера нападающего

Заря отказалась идти на уступки Крузейро в вопросе трансфера нападающего
14:08 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Бразильский клуб рискует получить санкции от ФИФА.

Заря отказала Крузейро в возможности выплаты задолженности по трансферу нападающего Виллиана Гомеса частями, сообщает портал Itaiaia.

Представители луганчан отказались идти на встречу бразильскому клубу, и теперь у него есть время до 31 мая, чтобы погасить все задолженности и избежать санкций от ФИФА. По информации источника, задолженность Крузейро перед Зарей составляет около 1,5 млн евро. Общая же задолженность "синих" составляет около 3,5 млн евро.

Руководство Крузейро на данный рассматривает различные варианты выхода из этой ситуации и может взять заем в банке, чтобы покрыть задолженности перед кредиторами.

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Виллиан перешел в Крузейро летом 2013-го из Металлиста, но харьковский клуб передал тогда права на бразильца Заре. На данный момент форвард выступает в составе Палмейраса и в текущем сезоне провел 10 матчей за клуб, забив 6 голов.

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ФК Заря, Футбол, Виллиан Гомес, ФК Крузейро, Новости футбола.
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