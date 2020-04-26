Барселона нацелилась на защитника Юве, в сделку могут включить Артура

Новости спорта:Нидерландец Маттейс Де Лигт может перебраться на Камп Ноу.

Руководство Барселоны рассматривает кандидатуру Маттейса Де Лигта из Ювентуса на позицию центрального защитника, которую в клубе хотят усилить.

Поспособствовать сделке может интерес Ювентуса к полузащитнику Барселоны Артуру, игра которого нравится тренеру бьянконери Маурицио Сарри. Каталонцы готовы включить его в сделку в случае необходимости.

Однако, Барселона не будет спешить делать предложение туринцам после открытие трансферного окна, так как осторожно относится к возможным финансовым последствиям из-за пандемии коронавируса.

Сам нидерландец не прочь перебраться на Камп Ноу, хотя 20-летний защитник перешел в Ювентус лишь летом прошлого года из Аякса. В нынешнем сезоне на его счету 27 матчей (2 гола).

Барселона и Ювентус лидируют в своих чемпионатах, которые приостановлены из-за пандемии коронавируса.