Известный футболист рассказал, как его пытались убить в Риме

Новости спорта:Пабло Освальдо переживал не лучшие времена в Италии.

Бывший нападающий Ювентуса, Ромы и сборной Италии Пабло Освальдо признался, что в Риме его пытались убить в драке.

"Однажды в драке меня пытались убить. Это было в Риме. Мне приходилось просить Тотти и Де Росси сопровождать меня.

Тотти - классный парень. Я как-то ему сказал, что его супруга должна ему изменить, чтобы он не был настолько идеальным.

Франческо был лучшим футболистом, с которым я когда-либо играл. Я даже не помню, чтобы из его рта плохо пахло.

Казалось, что должно быть что-то не так в личной жизни, но нет. Он очень счастлив в браке", - сказал Освальдо в интервью TNT Sports.

Стоит отметить, что Пабло Освальдо в 2016 году принял решение завершить карьеру ради музыкальной карьеры, но в 2020 году Банфилд заявил футболиста на сезон.