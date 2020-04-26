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Известный футболист рассказал, как его пытались убить в Риме

Известный футболист рассказал, как его пытались убить в Риме
14:27 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Пабло Освальдо переживал не лучшие времена в Италии.

Бывший нападающий Ювентуса, Ромы и сборной Италии Пабло Освальдо признался, что в Риме его пытались убить в драке.

"Однажды в драке меня пытались убить. Это было в Риме. Мне приходилось просить Тотти и Де Росси сопровождать меня.

Тотти - классный парень. Я как-то ему сказал, что его супруга должна ему изменить, чтобы он не был настолько идеальным.

 Франческо был лучшим футболистом, с которым я когда-либо играл. Я даже не помню, чтобы из его рта плохо пахло.

Казалось, что должно быть что-то не так в личной жизни, но нет. Он очень счастлив в браке", - сказал Освальдо в интервью TNT Sports.

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Стоит отметить, что Пабло Освальдо в 2016 году принял решение завершить карьеру ради музыкальной карьеры, но в 2020 году Банфилд заявил футболиста на сезон.

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ФК Рома, Футбол, Пабло Освальдо, Новости футбола.
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