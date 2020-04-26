Ювентус поздравил украинца с днем рождения

Новости спорта:Александру Заварову сегодня, 26 апреля, исполнилось 59 лет.

Пресс-служба Ювентуса опубликовала поздравительный твит, посвященный дню рождения бывшего полузащитника команды Александра Заварова. В воскресенье, 26 апреля, ему исполнилось 59 лет.

"Поздравляем с днем рождения двойного победителя, Заварова", - говорится в официальном Twitter туринского клуба.

Напомним, что атакующий хавбек защищал цвета "бьянконери" с 1988 по 1990 год. Вместе с командой он выиграл Кубок УЕФА и Кубок Италии.

Однако наибольших успехов Заваров добился в киевском Динамо, в составе которого по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок СССР, а также стал победителем Кубка обладателей кубков-1985/86. Также украинец играл за луганскую Зарю, ростовский СКА и французские Нанси и Сен-Дизье.