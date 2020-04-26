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Манчестер Сити и Барселона поборются за центрбека Бенфики

Манчестер Сити и Барселона поборются за центрбека Бенфики
15:55 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Рубен Диаш считается одним из самых перспективных центрбеков своего поколения.

"Манчестер Сити" и "Барселона" претендуют на центрального защитника "Бенфики" Рубена Диаша, сообщает Mundo Deportivo.

Интересы одного из самых перспективных оборонцев Европы представляет Жорже Мендеш, а его контракт с "орлами" рассчитан до 2024 года, так что обоим претендентам будет нелегко задешево приобрести португальца.

Фаворитом на подписание Диаша считается "Манчестер Сити". Несмотря на реальный риск остаться без призовых за Лигу Чемпионов на следующий сезон, в бюджете "горожан" больше свободных денег, чем у каталонцев, которые надеются большую часть средств на этот трансфер выручить с продажи Самюэля Умтити.

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В этом сезоне Диаш провел 39 поединков в футболке "Бенфики", забив три гола и сделав две результативных передачи.

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ФК Барселона, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Рубен Диаш.
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