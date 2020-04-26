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"Я связан с этой командой": Дани Алвес рассказал, где бы хотел закончить карьеру

"Я связан с этой командой": Дани Алвес рассказал, где бы хотел закончить карьеру
19:11 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Бразилький защитник желает повесить "бутсы на гвоздь" в Аргентине.

Правый фулбек Сан-Паулу Дани Алвес провел прямой эфире в своем Instagram, во время которого неожиданно заявил, что желал бы завершить карьеру в аргентинском Бока Хуниорс.

"Было бы неплохо закончить там. Вы знаете, я очень люблю Боку, и это не просто слова, не обман. Дело не в том, что мы говорим о великом клубе. Бока всегда меня притягивала, она вызывала другие чувства. Я связан с этой командой и чувствовал тоже самое, еще когда был в Барселоне", - рассказал Дани.

Отметим, что контракт 36-летнего флангового защитника рассчитан на 3,5 года.

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Футболист присоединился к "трехцветным" в качестве свободного агента. Ранее он играл за Баию, Севилью, Барселону, Ювентус и ПСЖ.

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Футбол, Дани Алвес, Бока Хуниорс.
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