Самые скандальные трансферы в футболе

Американский телеканал ESPN составил рейтинг самых скандальных трансферов в истории футбола. Возглавил список переход шотландца Мо Джонстона из французского "Нанта" в "Рейнджерс" при том, что до этого он выступал за "Селтик".
Распределение мест со второго по десятое выглядит так:
2. Луиш Фигу – из "Барселоны" в "Реал"
3. Сол Кэмпбелл – из "Тоттенхэма" в "Арсенал"
4. Роберто Баджо – из "Фиорентины" в "Ювентус"
5. Йохан Кройфф – из "Аякса" в "Фейеноорд"
6. Эшли Коул – из "Арсенала" в "Челси"
7. Робин ван Перси – из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед"
8. Джон Робертсон – из "Ноттингем Форест" в "Дерби Каунти"
9. Карлос Тевес – из "Манчестер Юнайтед" в "Манчестер Сити"
10. Джон Оби Микел – из "Манчестер Юнайтед" в "Челси"