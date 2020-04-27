Самые скандальные трансферы в футболе

Новости спорта:Трансферы Фигу, Тевеса и ван Перси попали в ТОП-10 самых скандальных переходов всех времён.

Американский телеканал ESPN составил рейтинг самых скандальных трансферов в истории футбола. Возглавил список переход шотландца Мо Джонстона из французского "Нанта" в "Рейнджерс" при том, что до этого он выступал за "Селтик".

Распределение мест со второго по десятое выглядит так:

2. Луиш Фигу – из "Барселоны" в "Реал"

3. Сол Кэмпбелл – из "Тоттенхэма" в "Арсенал"

4. Роберто Баджо – из "Фиорентины" в "Ювентус"

5. Йохан Кройфф – из "Аякса" в "Фейеноорд"

6. Эшли Коул – из "Арсенала" в "Челси"

7. Робин ван Перси – из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед"

8. Джон Робертсон – из "Ноттингем Форест" в "Дерби Каунти"

9. Карлос Тевес – из "Манчестер Юнайтед" в "Манчестер Сити"

10. Джон Оби Микел – из "Манчестер Юнайтед" в "Челси"

Барселона отказалась от трансфера Тонали