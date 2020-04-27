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Италия возобновляет групповые тренировки

Италия возобновляет групповые тренировки
09:13 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Италия постепенно выходит из условий карантина.

Так, с 4 мая правительство разрешило тренировки на открытом воздухе, с условием соблюдения дистанции не мене 2 метров. Групповые тренировки футболистов разрешат с 18 мая, а возможность возобновить чемпионат еще будет обсуждаться с министром спорта.

Кроме того, уже с 1 июня в стране откроются бары и рестораны, а с 1 сентября начнется обучение в школах и университетах. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"С 4 мая можно будет заниматься спортом на открытом воздухе, в парках, но при соблюдении дистанции не менее двух метров. Тренировки профессиональных футбольных клубов и команд других видов спорта возобновятся с 18 мая. Что касается возвращения чемпионата, то в ближайшие дни мы продолжим обсуждать этот вопрос с министром спорта Винченцо Спадафорой. Мы все фанаты, но мы должны защищать здоровье наших подопечных", - цитирует премьер-министра La Gazzetta dello Sport.

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Отметим, что на данный момент Италия занимает третье место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом (197 675) и второе по количеству смертей от COVID-19 (26 644).

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Серия А, Карантин, Чемпионат Италии, Новости спорта.
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