Италия возобновляет групповые тренировки

Новости спорта:Италия постепенно выходит из условий карантина.

Так, с 4 мая правительство разрешило тренировки на открытом воздухе, с условием соблюдения дистанции не мене 2 метров. Групповые тренировки футболистов разрешат с 18 мая, а возможность возобновить чемпионат еще будет обсуждаться с министром спорта.

Кроме того, уже с 1 июня в стране откроются бары и рестораны, а с 1 сентября начнется обучение в школах и университетах. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"С 4 мая можно будет заниматься спортом на открытом воздухе, в парках, но при соблюдении дистанции не менее двух метров. Тренировки профессиональных футбольных клубов и команд других видов спорта возобновятся с 18 мая. Что касается возвращения чемпионата, то в ближайшие дни мы продолжим обсуждать этот вопрос с министром спорта Винченцо Спадафорой. Мы все фанаты, но мы должны защищать здоровье наших подопечных", - цитирует премьер-министра La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что на данный момент Италия занимает третье место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом (197 675) и второе по количеству смертей от COVID-19 (26 644).