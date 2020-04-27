Ребров вспомнил о прощальном матче на Уэмбли

Новости спорта:Специалист поделился воспоминаниями о карьере игрока.

45-летний бывший футболист сборной Украины Сергей Ребров вспомнил о своем периоде выступлений за национальную команду.

"В процессе подготовки к отборочному турниру ЧМ-2002 мы провели контрольную встречу с Англией. Мне запомнился этот матч, несмотря на поражение со счетом 0:2. С такими сборными всегда было приятно играть, но перед этим поединком в Лондоне был серьезный ажиотаж. Дело в том, что это был последний матч на Уэмбли перед его закрытием на реконструкцию. Трибуны были заполнены, люди хотели сохранить на память билеты — у английских болельщиков много хороших традиций.

Помню, играл тогда против Сола Кэмпбелла, с которым потом выступал за Тоттенхэм. Перешел в этот клуб, кстати, как раз после того самого спарринга. Когда мы летели в Лондон, все детали контракта были, кажется, уже утрясены. Конечно, этот переход поменял мою игру, у меня появились новые требования, и это не могло не сказаться на моих действиях в сборной. Впрочем, неизменным осталось отношение к национальной команде — это была для меня большая честь, я всегда приезжал туда с настроением и желанием. Даже когда начал испытывать определенные проблемы с игровой практикой", - сказал Ребров.

Ребров провел за сборную Украины 75 матчей, где забил 15 мячей.