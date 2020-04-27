Демьяненко: Украина в 2021 году будет готова к Евро не хуже, чем сейчас

Новости спорта:Анатолий Демьяненко считает, что перенос Евро на потенциал сборной не повлияет.

Бывший главный тренер футболистов киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко высказал мнение о том, как перенос на год Евро-2020 может сказаться на выступлении национальной сборной Украины.

Демьяненко считает, что сборная будет готова к чемпионату континента не хуже, чем в нынешнем году, сообщает Zbirna.com.

"Самое главное, что наша национальная команда пробилась в финальный турнир, поэтому в любом случае там сыграет. Еще будут контрольные матчи, да и ребята в футбол играть не разучатся. У Андрея Шевченко есть костяк. Думаю, за этот год он существенно не изменится, и сборная в 2021 году будет готова к Евро не хуже, чем сейчас. Уровень европейских сборных сейчас выравнивается. В прошлые годы были явные фавориты и "карлики". Сейчас любая сборная может дать бой гранду. Поэтому и украинцам на Евро надо ехать с задачей пройти как можно дальше по турнирной сетке", - заявил тренер.

Напомним итоговую таблицу группы В отбора Евро-2020: Украина - 20 очков, Португалия - 17, Сербия - 14, Люксембург - 4, Литва - 1.