Виллиан начал переживать, что заразился коронавирусом

Новости спорта:Хавбек «Челси» – о своей реакции на коронавирус у партнера по команде.

Бразильский полузащитник лондонского "Челси" Виллиан рассказал о том, как проводит карантин на родине, а также вспомнил ужасные минуты, когда узнал о заражении коронавирусом одного из игроков клуба.

– Ты слышал, что чемпионат могут не доиграть? На сколько это может быть ужасно?

– Самое главное - это здоровье всех игроков. Люди должны понимать, что мы не супермены. Нам нужен отдых и здоровье.

Я тренируюсь дома, стараюсь использовать домашние принадлежности, чтобы держать себя в форме. Когда вернется чемпионат, я должен быть в хорошей форме.

– Какая была реакция на новость о том, что Хадсон-Одои заболел коронавирусом?

– Это было большим удивлением. За несколько дней до этого мы здоровались в раздевалке, обнимались. Слава богу, что никто не заразился. Паники не было, но начал переживать.