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Виллиан начал переживать, что заразился коронавирусом

Виллиан начал переживать, что заразился коронавирусом
12:45 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек «Челси» – о своей реакции на коронавирус у партнера по команде.

Бразильский полузащитник лондонского "Челси" Виллиан рассказал о том, как проводит карантин на родине, а также вспомнил ужасные минуты, когда узнал о заражении коронавирусом одного из игроков клуба.

– Ты слышал, что чемпионат могут не доиграть? На сколько это может быть ужасно?

– Самое главное - это здоровье всех игроков. Люди должны понимать, что мы не супермены. Нам нужен отдых и здоровье.

Я тренируюсь дома, стараюсь использовать домашние принадлежности, чтобы держать себя в форме. Когда вернется чемпионат, я должен быть в хорошей форме.

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– Какая была реакция на новость о том, что Хадсон-Одои заболел коронавирусом?

– Это было большим удивлением. За несколько дней до этого мы здоровались в раздевалке, обнимались. Слава богу, что никто не заразился. Паники не было, но начал переживать.

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Виллиан, ФК Челси, АПЛ, Коронавирус.
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