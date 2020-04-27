Пиварич: Мой контракт с Динамо истекает летом

Новости спорта:Хорват намерен продолжить карьеру в городе, где будут подходящие условия для его семьи.

Защитник Динамо Йосип Пиварич рассказал о планах продолжения карьеры. Соглашение хорвата с киевлянами рассчитан до 30 июня.

"Мой контракт с клубом истекает летом. Я пока не знаю, что буду делать дальше".

"Осенью моя дочь пойдет в школу, это повлияет на место, где я продолжу карьеру. Очень важно, чтобы в том городе была школа с изучением английского языка, либо я вернусь в Хорватию".

"Сейчас многие клубы хотят пережить кризис, а лишь затем будут планировать следующий сезон. Время покажет, останусь ли я в Киеве".

Ранее защитник рассказал, как проходят тренировки в клубе во время карантина. Игроки не пользуются корпусом базы, сразу из машин переходя на поле.

В нынешнем сезоне Пиварич провел лишь одну игру за Динамо, выйдя на замену против Александрии. Хорват перебрался в киевский клуб летом 2017 года, перейдя из загребского Динамо.

На вынужденную паузу Динамо ушло на третьем месте Favbet Лиги. Команда Алексея Михайличенко уступает вторую строчку Заре по результатам личных встреч.