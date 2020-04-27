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ФИФА предложила делать пять замен в матче

ФИФА предложила делать пять замен в матче
15:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Меняться можно будет в три временные слота плюс в перерыве.

ФИФА предложила командам проводить до пяти замен в матче, когда сезон возобновится. Ротация футболистов снизит нагрузки на игроков во время рестарта соревнований.

Командам будет предоставлено три слота во время матча для проведения замен, плюс перерыв между таймами. Это позволит избежать ненужных задержек времени из-за дополнительных смен игроков.

После длительной паузы командам предстоит сыграть большое количество матчей за короткий период. Медики предупреждают о потенциальном росте травм игроков, о чем недавно сказал президент ассоциации клубных врачей Испании Рафа Рамос.

Названы даты возобновления украинской Премьер-лиги

Напомним, что УЕФА планирует завершить текущий сезон до конца августа. Речь идет как о национальных европейских чемпионатах, так и о розыгрышах еврокубковых турниров.

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УЕФА, Чемпионат Европы, ФИФА, Новости спорта.
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