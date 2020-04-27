Роналдиньо: Мы были очень удивлены, узнав, что наши документы фальшивые

Новости спорта:Экс-футболист дал первое интервью после ареста в Парагвае.

Легендарный бразилец Роналдиньо попал под арест вместе с братом при пересечении границы с Парагваем. Правоохранители задержали их, поскольку предоставленные паспорта были поддельными.

Впервые после своего ареста Роналдиньо прокомментировал сложившуюся ситуацию и рассказал о сотрудничестве со следствием.

"Мы были очень удивлены, узнав, что наши документы фальшивые. С того момента мы сотрудничали с правосудием, чтобы разобраться, в чем дело. До сегодняшнего дня мы все объясняем и помогаем следствию, чтобы все было справедливо.

Новость о том, что мы окажемся в тюрьме была ударом. Я никогда не думал, что переживу подобную ситуацию. Я всю жизнь стремился достигать самого высокого уровня и радовать людей своим футболом.

Мы надеемся, что правосудие подтвердит все наши слова и мы выйдем из этой ситуации как можно скорее", - цитирует экс-футболиста ABC Color.

Напомним, что бразилец и его брат вышли из тюрьмы под залог и находятся под домашним арестом.