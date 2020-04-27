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Барселона не готова заплатить Интеру € 111 млн за покупку игрока

Барселона не готова заплатить Интеру € 111 млн за покупку игрока
16:55 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Клуб намерен договориться о снижении цены на игрока.

Руководство каталонской "Барселоны" столкнулось с проблемами, при попытке подписать форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса. Чёрно-синие хотят получить за аргентинца не менее € 111 млн, сообщает Sky Sport Italia.

"Интер" не хочет расставаться с футболистом, поэтому единственный способ его купить — активировать сумму отступных и выплатить деньги одним траншем.

Из-за пандемии коронавируса каталонский клуб столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями. Сине-гранатовые на этот момент не готовы заплатить миланскому клубу € 111 млн и хотят снизить сумму, включив в сделку своих игроков.

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В нынешнем сезоне 22-летний нападающий записал в свой актив 16 голов и 4 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Барселона, Серия А, Трансфер, Чемпионат Испании, Лаутаро Мартинес.
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