Зенит может досрочно стать чемпионом России

Новости спорта:Питерский Зенит могут досрочно признать чемпионом Премьер-Лиги.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал, что организация рассматривает вариант, при котором "Зенит" досрочно признают чемпионом нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

"Если ситуация не позволит возобновить чемпионат и органы государственной власти примут соответствующие решения, то признаем первенства состоявшимися. Закрепляем все места без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдёт с 18 командами. Если "Ротор" и "Химки" пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу.

"Зенит" объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придётся отказаться от проведения на один сезон Кубка России. Путёвка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдёт команде, которая займёт четвёртое место в РПЛ. Окончательное решение будет принято исполкомом РФС, учитывая позицию правительства", — цитирует Алаева "Спорт-экспресс".

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Сине-бело-голубые на девять очков опережают "Локомотив", который занимает второе место.