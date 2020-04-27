"Черноморец" разрывает контракт с главным тренером

Новости спорта:Стороны решили прекратить сотрудничество.

Одесский футбольный клуб "Черноморец" и Остап Маркевич прекращают сотрудничество.

Как сообщили источники Tribuna.com в Одессе, "Черноморец" планирует расторгнуть контракт с главным тренером уже в ближайшие дни.

Сам Остап Маркевич также подтвердил эту информацию.

Напомним, что Маркевич возглавил "Черноморец" в октябре 2019 года. До этого он работал в "Агробизнесе".

Сейчас "Черноморец" занимает 10 месте в первой лиге футбольного чемпионата Украины.

Как сообщалось, в середине марта из-за пандемии коронавируса бессрочно приостановили все футбольные соревнования в Украине. УПЛ пошла на вынужденную паузу после 23-х сыгранных туров. Лидирует в чемпионате "Шахтер", в активе которого 59 очков. На втором месте "Заря" - 36 баллов. Столько же очков и у киевского "Динамо" - третье место.

Украинская футбольная Премьер-лига (УПЛ) может возобновиться 13-14 июня.