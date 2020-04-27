Шаблий: Шевченко в Италии чуть ли не в аэропорт на руках несли

Новости спорта:Специалист поделился мнением о шансах украинца возглавить итальянский клуб.

Украинский агент Вадим Шаблий поделился мнением о шансах 43-летнего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко возглавить итальянский "Милан".

"В Италии мечтают, чтобы Шевченко ушел в "Милан". Но точно не до Евро-2020. Хотя и после Евро не факт, что Шевченко станет тренером "Милана".

Но я вживую видел — его там на руках носят. Я был на матче "Аталанты" с "Шахтером" — его там чуть ли не в аэропорт на руках несли. Проведи сейчас там опрос — 70-80% болельщиков "Милана" будут за назначение Шевченко", — отметил Шаблий.