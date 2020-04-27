Украина получит от УЕФА более 4 миллионов евро

Новости спорта:Союз европейских футбольных ассоциаций будет помогать членам-ассоциациям решить проблемы.

Руководители УЕФА потратят 236,5 миллиона евро, дабы помочь 55 футбольным ассоциациям справиться с трудностями, которе возникнут в следствии пандемии коронавируса.

Страны получат деньги через программу HatTrick и смогут сами распоряжаться, каким образом лучше распределить полученные финансы.

"Футбол столкнулся с беспрецедентной проблемой, вызванной кризисом Covid-19. Мы хотим помочь ассоциациям, чтобы они могли безболезненно перенести нынешнюю ситуацию.

Каждая страна (в том числе Украина, - прим. ред.) получит 4.3 миллиона евро за оставшуюся часть сезона и начало следующего. Кроме того, часть финансирования могут быть использованы для того, чтобы восстановить футбольное сообщество.

Мы приняли важное решение и помогаем настолько, насколько можем. Я горд тем, что мы показываем сплоченность в это время. Вне всяких сомнений, футбол будет в основе нормальной жизни, которая когда-то вернется", - приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.