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Президент "Лацио" о "золотом матче" с "Ювентусом": Я бы согласился на такое

Президент "Лацио" о "золотом матче" с "Ювентусом": Я бы согласился на такое
05:49 Сегодня Телеграф УНН

Новости спорта:Президент "Лацио" выразил готовность к проведению "золотого матча" с "Ювентусом".

Владелец ФК "Лацио" Клаудио Лотито согласился бы на "золотой матч" с "Ювентусом", чтобы решить имя обладателя титула Серии А, в случае если сезон не сможет быть восстановлен.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Goal.

"Я бы согласился на такое. Но я не задавался данным вопросом. Возобновление сезона пойдет нам во вред. Мы поняли, что не можем играть на трех фронтах, поэтому пожертвовали Лигой Европы. Мы могли играть один матч в неделю, пока другие проводят две игры . Если сезон восстановят, то мы потеряем это преимущество. Однако я думаю об интересах всех 20 клубов в лиге. мы отстаем на один балл от "Ювентуса", причем обыграли их в чемпионате 3: 1 и с таким же счетом в Суперкубке Италии. Объясните мне с точки зрения справедливости, должны принимать участие в играх за титул "Интер", который отстает от нас на 8 очков, и "Аталанта", в которой на 14 баллов меньше", - отметил Лотито.

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Отметим, в настоящее время разница между "Ювентусом" и "Лацио" в турнирной таблице составляет один балл.

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Лацио, Футбол, Ювентус, Клаудио Лотито.
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