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Ушел из жизни великий французский футболист

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Ушел из жизни великий французский футболист
09:04 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Великий француз скончался в возрасте 81 года 27 апреля.

Сент-Этьен сообщил о смерти своего бывшего игрока и тренера Робера Эрбена. Причиной стали проблемы с сердцем.

"Эта ночь обещает быть очень длинной и наполненной грустью. Уходит часть из нас. С нашим горем соседствует лишь глубокое восхищение этим человеком", — гласит заявление "зеленых" в Твиттере.

"Робер Эрбен навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубочайшие соболезнования его семье".

Эрбен, игравший как в защите, так и полузащите, провел 412 матчей в чемпионатах за Сент-Этьенн с 1957 по 1972 год, а затем – еще одну игру в сезоне-1974/75.

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Как футболист, он выиграл с "зелеными" девять трофеев (в том числе – пять чемпионств). Еще семь трофеев Эрбен завоевал с Сент-Этьеном в качестве тренера. Также он довел команду до финала Кубка европейских чемпионов-1976, в котором она уступила Баварии 0:1.

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Лига 1, Чемпионат Франции, ФК Сент-Этьен, Робер Эрбен.
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