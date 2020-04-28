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Беларусы могут остановить футбольный чемпионат

Беларусы могут остановить футбольный чемпионат
10:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:В Беларуси остановят футбольный чемпионат, если ситуация с COVID-19 станет критической.

Пресс-секретарь Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) Александр Алейник рассказал, почему чемпионат страны не был приостановлен во время пандемии коронавируса.

"АБФФ решила продолжить чемпионат, исходя из анализа текущей ситуации, - цитирует Алейника DW. - Мы находимся в тесном контакте с Минздравом и Минспорта, которые предоставляют нам всю информацию о распространении вируса, и мы доверяем нашей системе здравоохранения".

По его словам, АБФФ держит руку на пульсе и в случае, если положение станет критическим, примет адекватные меры.

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Отметим, что в период пандемии COVID-19 футбольные чемпионаты не приостановлены в трех странах - Беларуси, Таджикистане и Никарагуа.

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Беларусь, Карантин, Коронавирус, Чемпионат Беларуси, Александр Алейник.
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