Беларусы могут остановить футбольный чемпионат

Новости спорта:В Беларуси остановят футбольный чемпионат, если ситуация с COVID-19 станет критической.

Пресс-секретарь Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) Александр Алейник рассказал, почему чемпионат страны не был приостановлен во время пандемии коронавируса.

"АБФФ решила продолжить чемпионат, исходя из анализа текущей ситуации, - цитирует Алейника DW. - Мы находимся в тесном контакте с Минздравом и Минспорта, которые предоставляют нам всю информацию о распространении вируса, и мы доверяем нашей системе здравоохранения".

По его словам, АБФФ держит руку на пульсе и в случае, если положение станет критическим, примет адекватные меры.

Отметим, что в период пандемии COVID-19 футбольные чемпионаты не приостановлены в трех странах - Беларуси, Таджикистане и Никарагуа.