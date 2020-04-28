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Алиев: После карантина Золотой мяч вручат Милевскому

Алиев: После карантина Золотой мяч вручат Милевскому
11:05 Сегодня Телеграф Динамомания Фото: Твиттер

Новости спорта:Такой сценарий очень удивит Олега Блохина, уверен бывший полузащитник киевского Динамо.

35-летний экс-полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев в совместном эфире с 35-летним бывшим форвардом киевского клуба Артемом Милевским рассказал о том, что нападающий "Динамо-Брест" является претендентом на "Золотой мяч".

"Я жду, чтобы чемпионаты не возобновлялись. А 6-го января "Золотой мяч" вручают. Ну, извини меня. Где-то и можешь подзалететь на "золотой мячишко". А кого выбирать? Два чемпионата идут.

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Ты представляешь, 6-го января звоночек тебе из УЕФА: "Артемий, прилетайте". Тогда Владимирович (Олег Блохин — прим. ред.) точно не поверит. А ты еще на сцену в халате выйдешь. И все. Там попросят сказать слово, а ты: "Олег Владимирович, спасибо Вам большое. Я халатик вот взял", — сказал Алиев, смеясь.

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Александр Алиев, Артем Милевский, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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