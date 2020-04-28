Долги Арены Львов: Нет матчей - нечем оплачивать

Новости спорта:Все дело в коммунальных услугах.

Директор стадиона "Арена Львов" Юрий Майборода сообщил в программе #залишайсязФутболом о наличии долгов за электроэнергию и теплоснабжение.

Причиной является карантин и отсутствие возможностей заработка футбольной арены.

Нет матчей - нечем оплачивать за электроснабжение, теплоснабжение. Даже когда на стадионе ничего не происходит - все равно есть расходы, связанные прежде всего с электроснабжением. Поэтому хочу поблагодарить облэнерго за понимание, потому что долги уже миллионами измеряются. Они пока ждут.

То же касается и тепла, долгов прошлогодних. Здесь возникает общая проблемная ситуация с функционированием этого сооружения. Все проблемы в принципе решить можно, но не в этой ситуации с карантином.

Напомним, что "Арена Львов" является резервным стадионом ФК "Львов" и "Карпат". Также в случае выхода "Руха" в УПЛ клуб рассматривает стадион на юге города в качестве приоритетного.