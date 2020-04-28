На 62-м году жизни умер экс-игрок Ливерпуля и Манчестер Сити

Новости спорта:Сердце Майкла Робинсона перестало биться на 62-м году жизни.

Легенда ирландского и английского футбола Майкл Робинсон скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает официальный сайт Ливерпуля.

Причины смерти бывшего нападающего неизвестны.

В течении своей карьеры Робинсон выступал за Престон Норт-Энд (1975-1979), Манчестер Сити (1979-1980), Брайтон (1980-1983), Ливерпуль (1983-1984), Куинз Парк Рейнджерс (1984-1986) и Осасуну (1986-1989), где и завершил карьеру.

В активе Робинсона три трофея — все с Ливерпулем и все в сезоне-1983/84. Главной победой в карьере футболиста является триумф в Кубке чемпионов. Также с "красными" футболист выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги.

В составе сборной Ирландии игрок провел 26 матчей, отметившись 6 голами.

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