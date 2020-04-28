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Составлен список самых ненавистных личностей футбола

Составлен список самых ненавистных личностей футбола
12:38 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Специалист Йозефф Блаттер был замешан в коррупционных скандалах.

Бывший президент ФИФА Йозефф Блаттер возглавил список самых ненавистных личностей футбола по версии FourFoutTwo.

На втором месте, неожиданно, оказался нынешний тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью. Тройку замкнул экс-вратарь сборной ФРГ Харальд Шумахер.

1. Йозефф Блаттер

2. Жозе Моуринью

3. Харальд Шумахер

4. Мишель Платини

5. Ричард Киз (английский комментатор)

6. Криштиану Роналду

7. Лучано Моджи

8. Эль-Хаджи Диуф

9. Пит Винкельман

10. Джон Терри

11. Бернар Тапи

12. Карл Ойстон

13. Диего Марадона

14. Джоуи Бартон

15. Кен Бэйтс

16. Луис Суарес

17. Майк Эшли

18. Диего Коста

19. Эшли Коул

20. Паоло Ди Канио

21. Андони Гойкоэча

22. Грэм Сунесс

23. Ричард Скадамор

24. Кевин Мускат

25. Роман Абрамович

26. Деннис Уайз

27. Сильвио Берлускони

28. Джо Киннер

29. Майк Дин.

30. Алекс Фергюсон.

Месси или Роналду: кто забьет первым после карантина?

Напомним, ранее издание FourFourTwo составило рейтинг лучших игроков за последние 25 лет.

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Все по теме:

УЕФА, ФИФА, Жозе Моуринью, Новости спорта, Йозефф Блаттер.
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