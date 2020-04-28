Экс-игрок Шахтера предлагает провести в Украине матчи еврокубков и Евро-2020

Новости спорта:Если отказываются Копенгаген и Мадрид.

Футбольный эксперт, а в прошлом нападающий "Шахтера" Алексей Белик в #залишайсязФутболом призвал Украину проявить инициативу в вопросе проведения у себя матчей еврокубков и Евро-2020.

Накануне несколько городов Европы, которые должны были принимать матчи Евро-2020 или еврокубков, в частности Копенгаген, Рим, выразили сомнение по поводу проведения игр. Зато перенести матчи к себе предложила Румыния.

А почему бы не воспользоваться примером Румынии? Почему не сыграть условно "Манчестер Сити" - "Реал" у нас? Я за это!

Если ситуация у нас будет благоприятная, а у нас она сегодня действительно лучше, чем в Италии или Испании, то почему не взять на себя такую ответственность? И пусть матч будет без зрителей - но помочь иностранным клубам можно же?