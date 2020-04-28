В России футболиста наказали за критику Путина

Новости спорта:Игрок Евгений Форлов прошелся по российской власти.

Вратарь Крыльев Советов Евгений Фролов в интервью YouTube-каналу Футбольный Биги жестко раскритиковал верхушку власти России.

"Требуй не требуй, мы ничего не получим, власть просто на нас забьет. Взять Америку, Европу - во многих странах помогают своим гражданам, помогают бизнесу. У нас в России ничего этого нет.

То, что говорит президент - пустословие. Хочется открыть людям глаза. Все, что говорят нам по телевизору - зло. В реальности все по-другому", - сказал Фролов.

После выходя интервью ФК Крылья Советов опубликовал заявление, в котором сообщил, что мнение клуба и футболиста расходятся.

"Футбольный клуб Крылья Советов понимает, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба. Руководство и тренерский штаб Крыльев не разделяет мнение Евгения Фролова.

Дав интервью без предварительного согласования с клубом он нарушил условия контракта, причинив ущерб интересам команды. Футболист понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях", - пишется в заявлении.