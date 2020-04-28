УЕФА ждет от федераций план возобновления сезона

Новости спорта:Лиги до 25 мая должны предоставить УЕФА планы рестарта сезона.

Союз европейских футбольных ассоциаций определил европейским лигам крайний срок 25 мая для того, чтобы те предоставили планы по возобновлению внутренних чемпионатов.

55 членов ассоциации УЕФА должны к этому термину определиться с датами возвращения к игре и 27 мая сообщить их на видеоконференции, сообщает Sky Sports.

Вместе с тем, если эпидемиологическая ситуация в отдельных странах не позволит возобновлять соревнования, УЕФА отнесется к этому с пониманием.

УЕФА также обратился к представителей принимающих городов Евро, которые должны подтвердить намерение проводить у себя матчи в 2021 году.