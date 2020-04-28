ФИФА запретит футболистам плеваться

Новости спорта:Возможно, судьи будут показывать желтые карточки игрокам за плевки на поле.

ФИФА рассматривает возможность запретить футболистам плеваться во время игр. Поскольку инфекция быстро распространяется через слюну, судьи будут показывать желтые карточки футболистам за плевки на поле.

Такое предложение высказал председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Хоге:

«Плевки на поле – это распространенная практика. Когда мы снова начнем играть в футбол, следует максимально избегать плевков. Вопрос в том, будет ли это возможно. Наверное, за такое футболисты будут получать желтые карточки.

Плевок – это способ распространения вируса. Это одна из причин, почему мы должны быть очень осторожными, когда восстановим сезон».

Специалист отметил, что скептически относится к перспективе возобновить нынешний футбольный сезон, который был приостановлен из-за пандемии.

Напомним, руководители футбола также рассматривают возможность внедрения других ограничений во время матчей. Возможно, нельзя будет касаться соперника во время угловых, кроме того, рассматривается возможность игры в специальных защитных масках.