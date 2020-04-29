Арсенал не спешит продлевать самого дорогого игрока

Новости спорта:Нынешний договор активен до лета 2021 года.

Арсенал не спешит продлевать контракт с полузащитником Месутом Озилом.

Клуб до сих пор не предложил немецкому хавбеку продлить договор, который истекает летом следующего года.

Месут остается самым высокооплачиваемым футболистом Канониров с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю. При этом на счету Озила — единственный гол и 3 результативных передачи в 23 матчах нынешнего сезона.

Сам Озил ранее заявлял, что намерен остаться в Лондоне до конца контракта.

Футболист выступает на Эмирейтс с 2013 года, когда Арсенал подписал его за на тот момент рекордные для клуба 47 миллионов евро.

Чемпионат Премьер-лиги бессрочно приостановили из-за пандемии COVID-19. Арсенал ушел на перерыв на девятом месте в таблице.