Испания: футболистам разрешат тренировки с 4 мая

Новости спорта:В Испании начинают готовиться к выходу из карантина.

Испанским спортсменам разрешили возобновить тренировки в начале мая на фоне пандемии COVID-19.

С 4 мая все спортсмены в Испании, включая футболистов Ла Лиги, смогут начать тренироваться в индивидуальном режиме.

Такое решение будет принято с введением «нулевого» этапа плана испанских властей по выходу страны из карантина.

Ранее стало известно, что футбольные матчи в Испании будут играться при пустых трибунах до конца нынешнего года.

Последний матч Примеры был сыгран 10 марта. После 27 туров Барселона лидирует с отрывом в два очка от идущего вторым Реала.