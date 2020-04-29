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Испания: футболистам разрешат тренировки с 4 мая

Испания: футболистам разрешат тренировки с 4 мая
08:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:В Испании начинают готовиться к выходу из карантина.

Испанским спортсменам разрешили возобновить тренировки в начале мая на фоне пандемии COVID-19.

С 4 мая все спортсмены в Испании, включая футболистов Ла Лиги, смогут начать тренироваться в индивидуальном режиме.

Такое решение будет принято с введением «нулевого» этапа плана испанских властей по выходу страны из карантина.

Ранее стало известно, что футбольные матчи в Испании будут играться при пустых трибунах до конца нынешнего года.

Назван лучший футболист XXI века

Последний матч Примеры был сыгран 10 марта. После 27 туров Барселона лидирует с отрывом в два очка от идущего вторым Реала.

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Все по теме:

Ла Лига, Карантин, Примера, Коронавирус, Испаия.
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