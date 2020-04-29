Украинский футболист: На карантине нам вообще не должны платить

Новости спорта:Сокращение зарплат называет справедливым шагом.

Полузащитник львовского "Руха" Юрий Копына рассказал о нивелировании последствий турецкого сбора, друзей в команде и мечте о путешествиях.

- По твоим ощущениям насколько изменилась твоя физическая форма по сравнению с концом сбора в Турции?

- Даже если перед восстановлением чемпионата нам дадут две недели, чтобы привести себя в тонус, мы не будем в той форме, в которой хотелось бы. Все равно физически мы будем набирать во время игр. Это будет очень трудно, ведь мы очень много потеряли по сравнению с тем, как мы выглядели в конце сбора. Жаль, что наша работа, которую мы проделали, нивелируется. Сколько бы один мы не тренировались, но это совсем другое, чем когда ты занимаешься с командой с мячами.

- Ты уже соскучился по партнерам в команде?

- Если быть откровенным, то очень. Дома я уже просто дурею. Никогда в карьере еще такого не было, чтобы я столько отдыхал. Звоню время от времени Ивану Брикнеру и Игорю Дуцю. Интересуемся, как друг у друга дела.

- Сейчас в мировом футболе клубы сокращают на половину зарплаты игроков. У "Руха" также было сокращение, но не существенно. Как ты воспринял этот факт?

- Отношусь к этой ситуации с пониманием. Не могу сказать, что это несправедливо, ведь мы сейчас не работаем. Нам вообще могли ничего не платить, но нам дали большую часть зарплаты. Думаю, каждый к этому относится с пониманием.

- После завершения карантина какую страну хотел бы посетить?

- Даже не знаю, затрудняюсь ответить. Когда завершится карантин я еще минимум месяц буду к этому относиться с осторожностью. Не может такого быть, что в один день коронавирус исчезнет. Это долгий процесс, поэтому, думаю, что наша жизнь уже не будет такой, как раньше.